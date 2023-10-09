Fútbol: Liga Regional del Sur: 8 Fecha del Torneo Clausura.
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 0 SPORTIVO ISLA VERDE 1
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 3 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 2 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 2
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 1
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 0
Libre: NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA.
La tabla de posiciones es la siguiente:
SPORTIVO ISLA VERDE 14
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 14
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 13
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 12
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 11
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 9
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 8
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 7
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 7
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 7
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 2