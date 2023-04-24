Fútbol: Liga Regional del Sur: Fecha 7 del Torneo.
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 4
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 0 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 0
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 0 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 3 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1 SPORTIVO ISLA VERDE 1
Libre: UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA.
Pendiente 6 Fecha:
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 0 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 0
Posiciones:
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 14
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 13
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 12
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 11
SPORTIVO ISLA VERDE 10
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 9
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 8
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 7
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 6
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 5
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1