Fútbol: Liga Regional del Sur: Fecha 6 del Torneo Clausura.
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 3 RÍVER PLATE DE INRIVILLE 0
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 0 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 3
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 4
MITRE DE GENERAL BALDISSERA vs. JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO Lunes por la noche.
SPORTIVO ISLA VERDE 1 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 0
Libre: A. M. C. A. GUATIMOZÍN.
Posiciones:
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 12
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 11
SPORTIVO ISLA VERDE 11
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 8
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 7
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 7
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 6
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 6
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 4
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 4
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 2