Fútbol: Liga Regional del Sur: Fecha 5 del Torneo Apertura.
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 3
MITRE DE GENERAL BALDISSERA vs. UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA Lunes.
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 0 SPORTIVO ISLA VERDE 2
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 2 ATLÉTICO GUATIMOZÍN 2
RIVER PLATE DE INRIVILLE 0 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 2
Libre: SAN CARLOS DE LOS SURGENTES.
La tabla de posiciones es la siguiente:
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 15 Puntos, SPORTIVO ISLA VERDE 12, SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 7, A. M. C. A. GUATIMOZÍN 6, DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 5, CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 4, MITRE DE GENERAL BALDISSERA 4, NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 4, SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 3, UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 2, RÍVER PLATE DE INRIVILLE 2.