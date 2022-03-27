Fútbol: Liga Regional del Sur: Fecha 5 del torneo.
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 2 RÍVER PLATE DE INRIVILLE 0
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA VS. MITRE DE GENERAL BALDISSERA Postergado.
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 1 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 2
SPORTIVO ISLA VERDE 3 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 2 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1
Libre: DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO.
Posiciones:
SPORTIVO ISLA VERDE 11
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 7
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 7
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 6
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 6
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 6
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 6
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 4
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 3
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 3
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1