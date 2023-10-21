Fútbol: Liga Regional del Sur: Fecha 11 del Torneo Clausura.
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 2 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 2
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 2 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 0
SPORTIVO ISLA VERDE 2 RÍVER PLATE DE INRIVILLE 0
BEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 2 ATLÉTICO GUATIMOZÍN 4
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 1 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 0
Libre: MITRE DE GENERAL BALDISSERA.
La tabla de posiciones es la siguiente:
SPORTIVO ISLA VERDE 23 Puntos
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 19
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 16
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 15
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 13
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 12
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 12
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 12
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 9
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 8
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 5