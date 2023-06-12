Fútbol: Liga Regional del Sur: Cuartos de Final Partidos de Ida.
Primera División:
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 2 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 0
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 2 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1
SPORTIVO ISLA VERDE 0 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 0
Reserva:
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 3 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 1 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 0
SPORTIVO ISLA VERDE 1 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1