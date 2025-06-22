Fútbol: Liga Regional del Sur: Cuartos de Final Partidos de Vuelta.
Primera División:
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 2 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1
SPORTIVO ISLA VERDE 2 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 4
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 2 A. M. C. A. GUATIMOZÍN 2
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 2 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1
Reserva:
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1
SPORTIVO ISLA VERDE 1 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 0
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 2
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1