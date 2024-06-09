Fútbol: Liga Regional del Sur: Cuartos de Final Partidos de Vuelta
Primera División:
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 0 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 2
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 0
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 3 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 0
SPORTIVO ISLA VERDE 1 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 0
Las Semifinales serán las siguientes:
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES vs. UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA
SPORTIVO ISLA VERDE vs. NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA
Reserva:
Cuartos de Final Partidos de Vuelta.
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 2 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 3
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 0 RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 0
SPORTIVO ISLA VERDE 0 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 0
Los cruces de Reserva serán:
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES vs. RÍVER PLATE DE INRIVILLE
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO vs. CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS