Fútbol: Liga Regional del Sur: Cuartos de Final de Vuelta.-
Primera División:
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 0
Ida: SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 2 a 0.
Clasificado SAN CARLOS DE LOS SURGENTES.
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 4 RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1
Ida: 1 a 1.
Clasificado: CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS.
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 3 ATLÉTICO GUATIMOZÍN 2
Ida: A. GUATIMOZÍN 2 a 1.
Clasificado: JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO.
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 4 SPORTIVO ISLA VERDE 1
Ida: 0 a 0.
Clasificado: MITRE DE GENERAL BALDISSERA.
Semifinales:
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES VS. CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS
MITRE DE GENERAL BALDISSERA VS. JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO
Reserva:
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 2 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 0
Ida: SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 3 a 1.
Clasificado SAN CARLOS DE LOS SURGENTES.
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 3
Ida: 1 a 1.
Clasificado: SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS.
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 0
Ida: NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1 a 0.
Clasificado: JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO.
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 0 SPORTIVO ISLA VERDE 0
Ida: 1 a 1.
Clasificado: UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA.