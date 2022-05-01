Fútbol: Liga Regional del Sur: 9 Fecha del torneo.
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 3 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 4
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 0 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 3
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 3
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 0 SPORTIVO ISLA VERDE 2
Libre: MITRE DE GENERAL BALDISSERA.
Posiciones:
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 18
SPORTIVO ISLA VERDE 17
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 14
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 14
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 13
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 11
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 10
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 9
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 8
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 7
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 3