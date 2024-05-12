Fútbol: Liga Regional del Sur: 9 Fecha del Torneo Apertura.
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 1 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1
SPORTIVO ISLA VERDE 1 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 2
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 2 RÍVER PLATE DE INRIVILLE 0
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 4 A. M. C. A. GUATIMOZÍN 3
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 0 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 3
Libre: JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO.
Posiciones:
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 17
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 16
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 14
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 13
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 12
SPORTIVO ISLA VERDE 11
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 10
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 10
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 9
A. M. C. A. GUATIMOZÍN 8
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1