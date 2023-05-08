Fútbol: Liga Regional del Sur: 9 Fecha del Torneo Apertura.
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 4
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 6
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 1 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 0
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1 SPORTIVO ISLA VERDE 0
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 1 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1
Libre: CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS.-
Posiciones:
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 19
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 17
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 17
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 15
SPORTIVO ISLA VERDE 13
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 12
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 9
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 9
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 8
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 5
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1