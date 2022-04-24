Fútbol: Liga Regional del Sur: 8 Fecha del torneo.
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 4 ATLÉTICO GUATIMOZÍN 0
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 4 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 1
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 3 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 0
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 0 RÍVER PLATE DE INRIVILLE 2
Libre: SPORTIVO ISLA VERDE.
Posiciones:
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 15
SPORTIVO ISLA VERDE 14
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 13
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 11
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 11
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 10
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 10
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 9
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 7
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 7
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 3