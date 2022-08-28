Fútbol: Liga Regional del Sur: 8 Fecha del Torneo Clausura.
RÍVER PLATE DE INRIVILLE VS. MITRE DE GENERAL BALDISSERA Suspendido por duelo.
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 0
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 0 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 3
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 0 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 0
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 0 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 2
Libre: SPORTIVO ISLA VERDE.
Posiciones:
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 15
SPORTIVO ISLA VERDE 14
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 13
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 11
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 11
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 10
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 9
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 9
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 9
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 5
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 1