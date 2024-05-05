Fútbol: Liga Regional del Sur: 8 Fecha del Torneo Apertura
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 0 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 0
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 3
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 3 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 1
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 2 SPORTIVO ISLA VERDE 2
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 3 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 3
Libre: CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS.
Posiciones:
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 17
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 13
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 12
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 11
SPORTIVO ISLA VERDE 11
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 9
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 9
JUVENTUD UNIDA DE CA,MILO ALDAO 9
A. M. C. A. GUATIMOZÍN 8
A. M. C. A. B. MITRE DE GENERAL BALDISSERA 7
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1