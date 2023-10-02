Fútbol: Liga Regional del Sur: 7 Fecha del Torneo Clausura.
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 4 RÍVER PLATE DE INRIVILLE 2
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 1 ATLÉTICO GUATIMOZÍN 0
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 0
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 1
SPORTIVO ISLA VERDE 3 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 0
Libre: UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA.
La tabla de posiciones es la siguiente:
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 13
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 13
SPORTIVO ISLA VERDE 11
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 9
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 9
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 8
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 7
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 7
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 7
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 6
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 1