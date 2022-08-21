Fútbol: Liga Regional del Sur: 7 Fecha del Clausura.
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1 SPORTIVO ISLA VERDE 0
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 5 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 3
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 2 ATLÉTICO GUATIMOZÍN 0
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 1 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 0
Libre: RÍVER PLATE DE INRIVILLE.
La tabla de posiciones es la siguiente:
SPORTIVO ISLA VERDE 14
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 14
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 13
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 12
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 10
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 9
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 8
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 8
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 8
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 2
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 1