Fútbol: Liga Regional del Sur: 7 Fecha del Apertura
SPORTIVO ISLA VERDE 3 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 0
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 2 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 2
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 0 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 2
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 3 RIVER PLATE DE INRIVILLE 1
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 0 ATLÉTICO GUATIMOZÍN 2
Libre: SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS.
La tabla de posiciones es la siguiente:
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 16 Puntos
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 11
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 10
SPORTIVO ISLA VERDE 10
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 9
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 8
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 8
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 8
AMCA GUATIMOZÍN 7
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 7
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1