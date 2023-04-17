Fútbol: Liga Regional del Sur: 6 Fecha del Torneo.
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES VS. NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA
Postergado para el miércoles.
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 1
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 1 DEF. DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1 ATLÉTICO GUATIMOZÍN 1
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1 RÍVER PLATE DE INRIVILLE 2
Libre: SPORTIVO ISLA VERDE.
Posiciones:
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 13
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 11
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 11
SPORTIVO ISLA VERDE 9
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 8
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 8
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 6
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 6
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 4
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 4
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1