Fútbol: Liga Regional del Sur: 6 Fecha del Torneo Apertura.
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 2
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 2 SPORTIVO ISLA VERDE 2
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 0 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 4
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 0
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1
Posiciones:
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 13
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 10
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 9
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 8
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 8
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 8
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 7
SPORTIVO ISLA VERDE 7
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 6
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 4
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1