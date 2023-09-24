Fútbol: Liga Regional del Sur: 6 Fecha del Torneo Clausura.
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 0 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 0
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 1 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 2
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1
Libre: SPORTIVO ISLA VERDE.
Posiciones:
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 10
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 10
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 9
SPORTIVO ISLA VERDE 8
SPORTING DE CORRAL DE BUSTOS 8
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 8
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 7
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 6
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 6
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 4
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 1