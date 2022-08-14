Fútbol: Liga Regional del Sur: 6 Fecha del Torneo Clausura.-
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 2 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 3 RÍVER PLATE DE INRIVILLE 5
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 3 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 1
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 0 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 6
SPORTIVO ISLA VERDE 2 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1
Libre: JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO.
La tabla de posiciones es la siguiente:
SPORTIVO ISLA VERDE 14
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 13
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 10
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 10
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 9
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 7
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 6
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 5
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 5
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 2
ATLÉTICO GUATIMOZIN 1