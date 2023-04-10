Fútbol: Liga Regional del Sur: 5 Fecha del Torneo.
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 0 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 0
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 0
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 0 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 1
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 2 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 3
SPORTIVO ISLA VERDE 2 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1
Libre: RÍVER PLATE DE INRIVILLE.
Posiciones:
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 12
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 10
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 10
SPORTIVO ISLA VERDE 9
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 7
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 7
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 6
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 4
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 3
RIVER PLATE DE INRIVILLE 3
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1