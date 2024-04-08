Fútbol: Liga Regional del Sur: 5 Fecha del Torneo Apertura
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 4 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 1
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 2 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 2
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 4 RÍVER PLATE DE INRIVILLE 0
Libre: SPORTIVO ISLA VERDE.
La tabla de posiciones es la siguiente:
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 10 Puntos
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 9
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 7
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 7
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 7
SPORTIVO ISLA VERDE 6
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 6
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 6
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 5
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 4
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1