Fútbol: Liga Regional del Sur: 5 Fecha del Torneo Clausura
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 1 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 0
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 2
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 2 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1 ATLÉTICO GUATIMOZÍN 0
Libre: SPORTIVO ISLA VERDE.
Posiciones:
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 9
SPORTIVO ISLA VERDE 8
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 8
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 8
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 7
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 7
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 6
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 6
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 4
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 2
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1