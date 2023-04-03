Fútbol: Liga Regional del Sur: 4 Fecha del Torneo.
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 0 SPORTIVO ISLA VERDE 2
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 3 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 2 SPORTING CLUB DE BUSTOS 0
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 0 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1
RIVER PLATE DE INRIVILLE 2 ATLÉTICO GUATIMOZÍN 4
Libre: SAN CARLOS DE LOS SURGENTES.
Posiciones:
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 10
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 9
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 7
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 6
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 6
SPORTIVO ISLA VERDE 6
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 4
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 4
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 3
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 3
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 0