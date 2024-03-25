Fútbol: Liga Regional del Sur: 3 Fecha del Torneo Apertura.
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 4 SPORTIVO ISLA VERDE 1
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 3 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 0
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 3 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 0
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 0 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 2
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 3
Libre: MITRE DE GENERAL BALDISSERA.
Posiciones:
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 7
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 6
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 6
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 4
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 4
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 4
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 3
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 3
SPORTIVO ISLA VERDE 3
ATLETICO GUATIMOZÍN 1
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1