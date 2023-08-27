Fútbol: Liga Regional del Sur: 3 Fecha del Torneo Clausura.
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 2 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 2
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 0 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 0
NEWBERY EVERTON DE CRUZ ALTA 3 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1
Suspendido en el segundo tiempo
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 2 SPORTIVO ISLA VERDE 2
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 3 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 2
Libre: ATLÉTICO GUATIMOZÍN.
Posiciones:
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 7
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 5
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 4
SPORTIVO ISLA VERDE 4
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 4
NEWBERY EVERTON DE CRUZ ALTA 2
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 2
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 2
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 2
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 1
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1