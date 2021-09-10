Fútbol: Liga Regional del Sur: Segunda Fecha del torneo.
Hoy: Reserva: 20:00 horas. Primera: 22:00 horas.
Zona Norte:
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO VS. RÍVER PLATE DE INRIVILLE
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES VS. NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA VS. JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO
Zona Sur:
MITRE DE GENERAL BALDISSERA VS. ATLÉTICO GUATIMOZÍN
SPORTIVO ISLA VERDE VS. CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS
Libre: SPORTING DE CORRAL DE BUSTOS.
Zona Norte:
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 3
JUVNETUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 3
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 3
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 0
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 0
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 0
Zona Sur:
SPORTIVO ISLA VERDE 3
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 3
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 0
SPORTING DE CORRAL DE BUSTOS 0
ATLETICO GUATIMOZÍN 0