Fútbol: Liga Regional del Sur: 2 Fecha del Torneo Clausura.
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 3 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 1
SPORTIVO ISLA VERDE 2 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 0
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 0 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 0
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 1 RÍVER PLATE DE INRIVILLE 0
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1 ATLÉTICO GUATIMOZÍN 1
Libre: JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO.
Posiciones:
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 6
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 4
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 4
SPORTIVO ISLA VERDE 3
NEWBERY EVERTON DE CRUZ ALTA 2
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 1
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 1