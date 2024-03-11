Fútbol: Liga Regional del Sur: 2 Fecha del Apertura.
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1 RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1 A. M. C. A. GUATIMOZÍN 1
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 0 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 0
SPORTIVO ISLA VERDE 1 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 3
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 1 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 2
Libre: UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA.
Posiciones:
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 4
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 4
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 4
SPORTIVO ISLA VERDE 3
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 3
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 3
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 3
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1
A. M. C. A. GUATIMOZÍN 1
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 0