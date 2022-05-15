Fútbol: Liga Regional del Sur: 11 Fecha del torneo
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 0 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 2
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 3
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 3
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 2 SPORTIVO ISLA VERDE 2
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 2 ATLÉTICO GUATIMOZÍN 2
Libre: SAN CARLOS DE LOS SURGENTES.
Posiciones:
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 24
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 20
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 19
SPORTIVO ISLA VERDE 18
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 15
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 13
SPORTING DE CORRAL DE BUSTOS 12
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 10
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 8
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 8
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 4
Cuartos de Final:
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO VS. CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS VS. UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA VS. JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES VS. SPORTIVO ISLA VERDE