Fútbol: Liga Regional del Sur: 11 Fecha del Torneo Apertura.
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 0 ATLÉTICO GUATIMOZÍN 0
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 4 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 0
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 2 RIVER PLATE DE INRIVILLE 1
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 2 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 0
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 0 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 3
Libre: SPORTIVO ISLA VERDE.
Posiciones: JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 27 Puntos, SPORTIVO ISLA VERDE 20, CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 17, SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 15, A. M. C. A. GUATIMOZÍN 14, A. M. C. A. B. MITRE DE GENERAL BALDISSERA 14, A. M. DEF. DE BOCA DE CAMILO ALDAO 14, NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 12, UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 9, SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 7, RÍVER PLATE DE INRIVILLE 3