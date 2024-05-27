Fútbol: Liga Regional del Sur: 11 Fecha del Torneo Apertura.
JUVENTUD UNIDA CAMILO ALDAO 6 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 3 RÍVER PLATE DE INRIVILLE 0
SPORTIVO ISLA VERDE 1 ATLÉTICO GUATIMOZÍN 0
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 1 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 2
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 0 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 3
Libre: SAN CARLOS DE LOS SURGENTES.
La tabla de posiciones es la siguiente:
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 20
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 19
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 17
SPORTIVO ISLA VERDE 17
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 15
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 15
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 13
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 13
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 13
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 8
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1
El miércoles jugarán un desempate: SAN CARLOS DE LOS SURGENTES ante SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS.
El Ganador de SAN CARLOS DE LOS SURGENTES Y SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS jugará ante DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO
MITRE DE GENERAL BALDISSERA VS. UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO VS. NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS VS. SPORTIVO ISLA VERDE