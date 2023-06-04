Fútbol: Liga Regional del Sur: 11 Fecha del Torneo Apertura.
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 0 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 2
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 2 SPORTIVO ISLA VERDE 1
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 2 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 0
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO VS. SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS
Postergado por el fallecimiento de Emiliano Castaño jugador de Def. de Boca de Camilo Aldao en un accidente.
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 3 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 0
Libre: MITRE DE GENERAL BALDISSERA.
Posiciones:
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 21
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 20
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 20
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 16
SPORTIVO ISLA VERDE 16
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 15
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 12
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 11
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 10
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 8
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1