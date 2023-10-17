Fútbol: Liga Regional del Sur: 10 Fecha del Torneo Clausura.
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 3 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 3
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 0 SPORTIVO ISLA VERDE 2
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 0 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 2
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 0 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 1
Libre: SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS.
La tabla de posiciones es la siguiente:
SPORTIVO ISLA VERDE 20 Puntos
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 18
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 14
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 13
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 12
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 12
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 12
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 10
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 9
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 8
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 2