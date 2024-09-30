Fútbol: Liga Regional del Sur: 10 Fecha del Torneo Clausura.
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 0 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 4
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 2 ATLÉTICO GUATIMOZÍN 0
SPORTIVO ISLA VERDE 5 RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 0 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 0
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 0
Libre: DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO.
Posiciones:
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 22 Puntos
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 16
SPORTIVO ISLA VERDE 15
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 12
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 11
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 11
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 11
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 10
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 10
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 9
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 8