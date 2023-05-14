Fútbol: Liga Regional del Sur: 10 del Torneo Apertura.
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1
SPORTIVO ISLA VERDE 1 ATLÉTICO GUATIMOZÍN 0
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1 RÍVER PLATE DE INRIVILLE 0
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 3 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 0 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 0
Libre: SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS.
Posiciones:
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 20
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 20
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 18
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 16
SPORTIVO ISLA VERDE 16
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 12
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 10
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 9
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 8
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 8
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1