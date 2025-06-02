Fútbol: Liga Regional del Sur: 10 Fecha del Torneo Apertura.
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 2
RIVER PLATE DE BELL VILLE 0 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 2
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 0 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 2
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 1 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 0
SPORTIVO ISLA VERDE 3 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 0
Posiciones: JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 24 Puntos, SPORTIVO ISLA VERDE 20, CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 14, DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 14, MITRE DE GENERAL BALDISSERA 14, A. M. C. A. GUATIMOZÍN 13, SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 12, NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 9, UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 8, SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 7, RÍVER PLATE DE INRIVILLE 3