Fútbol: Liga Regional del Sur: 10 Fecha del torneo.
SPORTIVO ISLA VERDE 1 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 3
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 2 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 1
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 2 DEF. DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 2 RÍVER PLATE DE INRIVILLE 0
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 1
Libre: ATLÉTICO GUATIMOZÍN.
Posiciones:
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 21
SPORTIVO ISLA VERDE 17
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 17
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 16
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 15
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 12
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 11
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 10
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 8
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 8
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 3