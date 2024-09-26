Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría B: Torneo Clausura.
8 Fecha.
Zona Uno:
RÍVER PLATE DE BELL VILLE 3 HURÁCAN DE MORRISÓN 1
UNIÓN DE MORRISÓN 1 TALLERES DE BELL VILLE 0
TALLERES DE BALLESTEROS 3 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 0
Libre: SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ.
Zona Dos:
PROGRESO DE NOETINGER 2 VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 1
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 2 FIRPO DE SAN MARCOS SUD 1
CENTRO DEPORTIVO ROCA 2 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 1
Libre: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ.
Posiciones:
Zona Uno:
UNIÓN DE MORRISÓN 12
HURACÁN DE MORRISÓN 11
RÍVER PLATE DE BELL VILLE 10
TALLERES DE BALLESTEROS 9
TALLERES DE BELL VILLE 9
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 7
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 4
Zona Dos:
PROGRESO DE NOETINGER 15
CENTRO DEPORTIVO ROCA 12
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 11
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 9
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 8
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 5
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 3