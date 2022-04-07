Anoche se jugó el partido pendiente de la 7 fecha de la Liga Bellvillense de Fútbol Categoría A.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ venció por 5 a 0 a TALLERES DE BALLESTEROS.
San Martín se ubica segundo en la tabla de posiciones a un punto de San Carlos de Noetinger.
Por San Martín de Marcos Juárez: SANTIAGO ROSA, FRANCO BONETTO, LEONARDO TEVE, JUAN SASIA, FACUNDO FARÍAS, MATÍAS MAGARELLO, BRIÁN LUGO, JAIRO TAPIA, FRANCO MERIGO, GONZALO FERNÁNDEZ y SANTIAGO CUESTA.
D.T: JUAN MANUEL BUZZI. Preparador Físico. RODRIGO SEGHETTA.
Suplentes: NAZARENO CÁCERES, LUCIANO AGUIRRE, FRANCO RÉ, BRIÁN ROBLEDO Y TOMÁS PERALTA.
TALLERES DE BALLESTEROS: FRANCISCO CARDOZO, REMO PASCHETTO, FRANCISCO RAVA, GASTÓN LUTTERINI, JAIR CEPEDA, GERMÁN ROLDÁN, MATÍAS FLORES, FACUNDO DOMENEGUINI, JUAN PABLO ARROYO, AGUSTÍN RODRÍGUEZ Y LAUTARO DANIELE.-
D.T: ARIEL VOTTERO.
Suplentes: AXEL RON, JOAQUUÍN RIVERO, FRANCO STALDEMÁN, TADEO ALBIERO Y TOMÁS VILLALBA.
Los goles llegaron en el primer tiempo: 25 Franco Merigo de penal(SM).
30 Gonzalo Fernández(SM).
32 Franco Merigo(SM).
39 Brián Lugo(SM).
43 Santiago Cuesta(SM).
Cambios: AXEL RON X GERMÁN ROLDÁN(Talleres)-TADEO ALBIERO X JUAN PABLO ARROYO(Talleres)-TOMÁS PERALTA X BRIÁN LUGO(SM)-FRANCO STALDEMÁNN X FRANCISCO RAVA-BRIÁN ROBLEDO X GONZALO FERNÁNDEZ(SM)-TOMÁS VILLALBA X MATÍAS FLORES(Talleres)-FRANCO RÉ X JAIRO TAPIA(SM)-LUCIANO AGUIRRE X FRANCO BONETTO(SM).
El arbitro fue Gustavo Maturano. Los líneas: Angel Fernández, Darío Altamira. 4 Cuarto: Gerardo Ramírez.
En Cuarta División: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 2 TALLERES DE BALLESTEROS 3.
Los goles de San Martín: Genaro Finelli y Agustín Funes.