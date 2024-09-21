Fútbol: Liga Bellvillense:
Fecha 7 del Torneo Clausura.
Categoría A:
SARMIENTO DE LEONES vs. BELL DE BELL VILLE
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
ARGENTINO DE BELL VILLE vs. MATIENZO DE MONTE BUEY
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA vs. SAN CARLOS DE NOETINGER
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
CENTRAL DE BELL VILLE vs. LEONES
Categoría B:
7 Fecha del Torneo Clausura
Zona Uno:
UNIÓN DE MORRISÓN vs. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
RÍVER PLATE DE BELL VILLE vs. TALLERES DE BELL VILLE
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ vs. HURACÁN DE MORRISÓN
Libre: TALLERES DE BALLESTEROS.
Zona Dos:
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ vs. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
PROGRESO DE NOETINGER vs. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ
Libre: FIRPO DE SAN MARCOS SUD.