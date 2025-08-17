Fútbol: Liga Bellvillense: Torneo Clausura.

Tercera Fecha del Torneo Roberto Paultroni.

Categoría A:

LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 2 SARMIENTO DE LEONES 1

SAN CARLOS DE NOETINGER 1 PROGRESO DE NOETINGER 1

MATIENZO DE MONTE BUEY 1 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 1

DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 1 BELL DE BELL VILLE 1

LEONES 0 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 2

Goles de Thiago Sánchez a los 41 minutos del primer tiempo y Maximiliano Díaz a los 39 minutos del segundo tiempo para Argentino de Marcos Juárez.

ARGENTINO DE BELL VILLE 0 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 1

Categoría B: 3 Fecha del Torneo Clausura.

Zona Uno:

CENTRAL DE BELL VILLE 5 UNIÓN DE MORRISON 2

HURACAN DE MORRISON 0 RIVER PLATE DE BELL VILLE 1

TALLERES DE BALLESTEROS 2 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 0

Libre: SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ.

Zona Dos:

TALLERES DE BELL VILLE 0 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 2

Goles de Leandro Villalon y Diego Trotta para San Martín de Marcos Juárez.

VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 1 TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 0

Gol de Maximiliano Nieto para la Villa Argentina a los 38 minutos del primer tiempo.

CENTRO DEPORTIVO ROCA 2 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 1

Libre: FIRPO DE SAN MARCOS SUD.

La tabla de posiciones es la siguiente:

Categoría A:

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 9 Puntos, MATIENZO DE MONTE BUEY 7, SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 6, COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 5, LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 4, ARGENTINO DE BELL VILLE 3, SARMIENTO DE LEONES 3, BELL DE BELL VILLE 3, DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 2, PROGRESO DE NOETINGER 2, SAN CARLOS DE NOETINGER 2, LEONES 1 Punto.

Categoría B:

Zona Uno:

CENTRAL DE BELL VILLE 7 Puntos, RIVER PLATE DE BELL VILLE 5, HURACÁN DE MORRISON 3, UNIÓN DE MORRISON 3, DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 3,TALLERES DE BALLESTEROS 3, SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 1 Punto.

Zona Dos: VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 6, SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 6, TALLERES DE BELL VILLE 6, TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 3, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 3, CENTRO DEPORTIVO ROCA 3, FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0 Punto.