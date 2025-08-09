Fútbol: Liga Bellvillense: 2 Fecha del Torneo Clausura.

Categoría A:

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. SAN CARLOS DE NOETINGER

Trasmitimos por la Red Panorama 101,3 desde las 15:15 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Hugo Alarcón, Móvil Facundo Blardone, Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Operador Diego Gilli Central Informativa Marcelo Macerata

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY

BELL DE BELL VILLE vs. LEONES

SARMIENTO DE LEONES vs. ARGENTINO DE BELL VILLE

PROGRESO DE NOETINGER vs. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA

MATIENZO DE MONTE BUEY vs. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD

Categoría B:

Zona Uno:

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE vs. HURACÁN DE MORRISON

RÍVER PLATE DE BELL VILLE vs. CENTRAL DE BELL VILLE

UNIÓN DE MORRISON vs. SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ

Libre: TALLERES DE BALLESTEROS.

Zona Dos:

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. FIRPO DE SAN MARCOS SUD

TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ vs. TALLERES DE BELL VILLE

DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN vs. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ

Libre: CENTRO DEPORTIVO ROCA.