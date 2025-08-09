Fútbol: Liga Bellvillense: 2 Fecha del Torneo Clausura.
Categoría A:
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. SAN CARLOS DE NOETINGER
Trasmitimos por la Red Panorama 101,3 desde las 15:15 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Hugo Alarcón, Móvil Facundo Blardone, Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Operador Diego Gilli Central Informativa Marcelo Macerata
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
BELL DE BELL VILLE vs. LEONES
SARMIENTO DE LEONES vs. ARGENTINO DE BELL VILLE
PROGRESO DE NOETINGER vs. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
MATIENZO DE MONTE BUEY vs. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
Categoría B:
Zona Uno:
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE vs. HURACÁN DE MORRISON
RÍVER PLATE DE BELL VILLE vs. CENTRAL DE BELL VILLE
UNIÓN DE MORRISON vs. SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ
Libre: TALLERES DE BALLESTEROS.
Zona Dos:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ vs. TALLERES DE BELL VILLE
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN vs. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ
Libre: CENTRO DEPORTIVO ROCA.