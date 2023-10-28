Fútbol: Liga Bellvillense de Fútbol: Categoría B: 12 Fecha del Clausura.
Domingo 29 de Octubre: 15:00 horas Cuarta 17:00horas Primera.
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
UNIÓN DE MORRISÓN VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
PROGRESO DE NOETINGER VS. HURACÁN DE MORRISÓN
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
TALLERES DE BELL VILLE VS. SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ
Libre: RÍVER PLATE DE BELL VILLE.