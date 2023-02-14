Fútbol: Liga Bellvillense:
El 26 de Febrero se inicia el Torneo de la Liga Bellvillense de Fútbol.
En la Categoría A Primera Fecha
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. BELL DE BELL VILLE
TALLERES DE BALLESTEROS VS. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
SARMIENTO DE LEONES VS. MATIENZO DE MONTE BUEY
SAN CARLOS DE NOETINGER VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY VS. LEONES
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ VS. ARGENTINO DE BELL VILLE
Libre: CENTRAL DE BELL VILLE.
El 1 de Marzo será la presentación de TALLERES DE BALLESTEROS VS. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ y ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ VS. ARGENTINO DE BELL VILLE por participar del Provincial los equipos de Ballesteros y Bell Ville.
Categoría B:
RIVER PLATE DE BELL VILLE VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ VS. UNIÓN DE MORRISÓN
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. PROGRESO DE NOETINGER
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN VS. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ
HURACÁN DE MORRISÓN VS. TALLERES DE BELL VILLE
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ
Libre: CENTRO DEPORTIVO ROCA.