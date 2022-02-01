El 20 de Febrero vuelve la liga Bellvillense de Fútbol.
La entrada general costará 400 Pesos.
En la primera fecha de la Categoría A:
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
TALLERES DE BALLESTEROS VS. LEONES
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ VS. MATIENZO DE MONTE BUEY
SAN CARLOS DE NOETINGER VS. BELL DE BELL VILLE
SARMIENTO DE LEONES VS. UNIÓN DE MORRISÓN
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY VS. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Los horarios 15:30 horas la Cuarta y a las 17:30 horas.
Categoría B:
Zona Uno:
TALLERES DE BELL VILLE VS. ARGENTINO DE BELL VILLE
CENTRAL DE BELL VILLE VS. RÍVER PLATE DE BELL VILLE
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
Libre: HURACÁN DE MORRISÓN.
Zona Dos:
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. PROGRESO DE NOETINGER
VILLA ARGENTINA VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
Libre. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN.