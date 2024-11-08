Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A Fecha 12 del Torneo Clausura
ARGENTINO DE BELL VILLE 0 BELL DE BELL VILLE 0
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 0 DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 1
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 0 SARMIENTO DE LEONES 1
CENTRAL DE BELL VILLE 1 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 3
LEONES 0 MATIENZO DE MONTE BUEY 1
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1 SAN CARLOS DE NOETINGER 3
Goles en el Primer Tiempo de Wálter Chavez a los 15 minutos para Argentino-17 minutos Facundo Ainardi para San Carlos-40 Espíndola para San Carlos-En el segundo tiempo 38 Nicolás Paz para San Carlos de Noetinger.
Posiciones Finales:
SARMIENTO DE LEONES 32
MATIENZO DE MONTE BUEY 22
ARGENTINO DE BELL VILLE 19
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 18
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 18
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 16
SAN CARLOS DE NOETINGER 16
LEONES 15
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 15
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 11
CENTRAL DE BELL VILLE 4
BELL DE BELL VILLE 4
Cuartos de Final:
LEONES vs. SARMIENTO DE LEONES
SAN CARLOS DE NOETINGER vs. MATIENZO DE MONTE BUEY
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. ARGENTINO DE BELL VILLE
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD vs. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY